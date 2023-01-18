Bergama'da sözleşme sevinci

Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde düzenlenen imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, başkan yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Cemil Ferah, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve İzmir İl Başkanı Veli Yüceer ile belediye memur çalışanları katıldı. İmzalanan “Sosyal Denge Toplu İş Sözleşmesi” protokolü ile Bergama Belediyesi memur çalışanlarına yüzde 120 oranından aylık ücretlerine ilave 4 bin 164,88 TL sosyal denge sözleşmesi uygulanmasına karar verildi. Böylece en düşük memur maaşı 16 bin 308,00 TL olarak belirlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, üreten ve layıkıyla görevini yapan belediye çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.