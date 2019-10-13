Bergamada "Sünnetin Gerekliliği" konferansları

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği iş birliği ile araştırmacı yazar Abdullah Peköz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Sünnetin Gerekliliği" adlı konferanslar Bergama İmam Hatip Okullarında yapıldı.

Araştırmacı yazar Abdullah Peköz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Sünnetin Gerekliliği" adlı konferanslarının ilki Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Okulunda başladı. Ardından aynı gün içerisinde Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de iki ayrı konferans daha düzenlendi. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı, İmam Hatip Liselerine ait konferans salonlarında yapılan programlarda konuşan araştırmacı yazar Abdullah Peköz, Hz. Muhammed'in sünnetlerinin ve hadisleri hakkında yaklaşık 45 dakikalık görüntülü bir sunum gerçekleştirdi.

Kuran'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Resûlullah SAV ne söylemiş veya yapmışsa, bir peygamber olarak yapmıştır. Yaptığı her iş ve attığı her adım; dalâlet ve kötülükten uzaktır. Bütün söz ve fiilleri, Cenâb-ı Hakk'ın çizdiği çizgi üzerinde olmuş, onun gösterdiği sınırlar içinde kalmıştır. Kur'an ve hadis kitaplarında, sünnete uymanın, dinin vazgeçilmez bir esası olduğunu kesin olarak ifade eden âyet ve hadisler pek çoktur. Bizlerin de İmam Hatip Okullarında düzenlemekte olduğumuz konferanslardaki amacımız 14 asırlık birikimimizi reddeden, Hz Peygamberimiz SAV'in hadislerini inkar eden ve sünneti seniyesini itibarsızlaştırmaya çalışan düşüncelere cevap vermek ve gençlerimize günümüzde peydah olan sünnet ve hadis düşmanlığına karşı bilinçlendirme yapmaktır" dedi.