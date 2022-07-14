Bergama'da süt işletme tesisine sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde, otluk alanda çıkan ve bölgedeki bir süt işletme tesisine sıçrayan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesinde, dün makilik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bir yangın haberi de Bergama ilçesinden gelmişti. Sağancı köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler nedeniyle, İzmir-Çanakkale karayolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına; 3 helikopter, 2 uçakla havadan, 11 arazöz ile karadan müdahale etti. Karadaki çalışmalara itfaiye ekipleri de destek oldu.

Süt işletme tesisine sıçradı

Öte yandan, bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Ekipler, yangının sıçradığı tesisin daha fazla etkilenmemesi için yoğun çaba harcadı. Tesiste bulunan hayvanlarda meraya salınarak önlem alındı. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.