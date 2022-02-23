Bergama'da temizlik işçilerinden maaş zammı teşekkürü

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yapılan ek protokol ile maaşlarına gelen zamlardan dolayı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Hizmet-İş Sendikası'na tatlı ikramı bulundu.

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, yapılan ek protokol ile maaşlarına ilave zam aldı. Ayrıca sosyal hakları genişleten protokol, işçileri sevindirdi. Belediye Temizlik İşleri bünyesinde sendikalı olarak çalışan işçiler, yapılan zam ile Ocak 2022 maaşını 5 bin 370 TL ile 9 bin 795 TL arasında aldı.

Çoğunluğu belediyenin Bakırçay şirketi kadrosunda bulunan işçilerin maaşlarına, yüzde 50 oranında zam yapıldığı ifade edildi. Öte yandan temizlik işçileri, maaş zammına teşekkür için bir program organize etti. İşçilerin dinlenme salonunda yapılan etkinliğe; Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve sendika temsilcileri hep birlikte katıldı. Başkan Koştu, gelişinde işçiler tarafından alkışlar ile karşılandı. İşçiler programda Başkan Koştu ve sendika görevlilerine çiçek takdim etti, tatlı ikramında bulundu.

"Şirketlerimiz bünyesinde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapılmasını kararlaştırdık"

Yapılan ek protokol ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Göreve geldiğimizde Bakırçay bünyesinde çalışan işçilerimiz bizden önceki dönemde belediyede yetkili olan sendika ile belediyenin mahkemelik oluşu nedeniyle zam alamamışlardı. Mahkemenin ardından süratle harekete geçip, Bakırçay şirketimiz kadrosunda çalışan işçilerimizin maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için çaba gösterdik. Sendikalı çalışma hakkından her bir işçimizin yararlanmasını sağladık. Belediyemizde yetkili olan Hizmet-İş Sendikası ile sözleşme masasına oturduk. Sözleşmemizi imzaladık; ancak korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ülkelerin ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemizde de enflasyonda beklenmeyen artışlar nedeniyle Hizmet-İş Sendikası'nın talebi doğrultusunda tekrar ek protokol ile kadrolu (yüzde 30), Beta (yüzde 40) ve Bakırçay (yüzde 50) şirketlerimiz bünyesinde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapılmasını kararlaştırdık” dedi.

Başkan Koştu'nun konuşmasının ardından söz alan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek de, Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya işçiler ve sendika adına teşekkür etti. Sendika Başkanı Şimşek, “Gerek sözleşmemiz sürecinde, gerekse ek protokol sürecinde Belediye Başkanımız Hakan Koştu, Başkan Yardımcılarımız Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu taleplerimize olumlu yaklaşım sergilediler. Sözleşme masasında işçilerimizin haklarını koruyabilmek için yaptığımız sıkı sıkıya pazarlıklar ardından, bugün geldiğimiz noktada her bir işçimizin yüzü gülüyor. İşçilerimizin bu sevinci bizleri de ziyadesiyle mutlu etti" şeklinde konuştu.