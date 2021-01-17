Bergama'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 17 adet fişek metamfetamin ve satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından bu yana ilçe genelinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla çok sayıda uyuşturucu satıcısını yakalayarak adliyeye sevk etti. Bergama Atmaca Mahallesi'nde Y.A. (39) isimli şahsın evine yapılan operasyonda ise17 adet fişek metamfetamin, satışa hazır bonzai maddesi ile bol miktarda kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bergama Necla–Mithat Öztüre Devlet Hastanesine götürüldü. Y.A., Bergama Adliye Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Bergama Cezaevi'ne gönderildi.