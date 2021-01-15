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Bergama'da uzun bir süre sonra kar sevinci

İzmir’in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası’nda, uzun bir süre sonra yağan mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, uzun bir süre sonra yağan mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede sokak çıkan çocuklar, kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirdi.


Bergama ilçesine bağlı olan, çok sayıda yerleşim yerinin bulunduğu dünyaca ünlü çam fıstığının merkezi Kozak Yaylası, yağan karla birlikte beyaza büründü. Uzun bir süre sonra yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.


Bölgenin beyaz örtüyle kaplı olduğunu duyanlar Kozak bölgesine akın etti. Karın keyfini ise en çok çocuklar çıkararak kar topu oynadı.


8 yaşındaki Asya Ela Sarıcaoğlu da, babasıyla geldiği bölgede kartopu oynayarak arkadaşı ile birlikte kardan adam yaptı. Küçük Ela, "Şu anda burada yılın ilk karını görüyoruz, çok yumuşak" dedi.



"Biz Bergamalılar pek kar görmeye alışkın değiliz"


Baba Sezgin Sarıcaoğlu da, "Bugünkü ekstra sevincimizin sebebi tüm yurdumuzda olduğu gibi kuraklık zamanının geçip de yağışlı zamanların gelmesi. Biz Bergamalılar pek kar görmeye alışkın değiliz. Bu kadar bile kar yağması bizi sevindiriyor. Umarım kış ve ilkbahar boyunca yağışlar devam eder. Hem kuraklık tehlikesinden uzaklaşmış oluruz hem de çocuklarımız ve biz bu güzelliği paylaşmış oluruz" şeklinde konuştu.


Ege Ceylan Kayalarlıoğulları (39) da, "2021 yılının ilk karı bugün düştü Bergama'ya. Biz de anneannem Yurdagül Şatırlar ile birlikte bir fotoğraf çekilmeye geldik. Böyle doğa harikası bir yerde, Kozak Yaylasındayız. Bütün seyahat severleri Kozak Yaylası ve Bergama'ya bekliyoruz" diye konuştu.

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