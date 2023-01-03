Bergama'da vatandaşlar gelişigüzel bırakılan tır ve kamyonlardan kurtuldu

İzmir'in Bergama ilçesi, cadde ve sokaklara gelişigüzel bırakılan tır ve kamyonlardan kurtulurken, tır ve kamyon garajı dualarla hizmete açıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun, yerel seçimlerde halka vermiş olduğu vaatlerinden birisi daha hayata geçirildi. Tır ve kamyon garajının hizmete girmesi için bir süredir devam eden çalışmalar tamamlandı. Garaja geçiş için gerekli olan 18 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğindeki köprünün inşaatı da bitti. Öte yandan garaj, törenle hizmete girdi. Törene; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, oda başkanları, protokol üyeleri ve esnaflar katıldı.

Tarihi kent Bergama'da, cadde ve sokaklara gelişigüzel bırakılan tır ve kamyonların ilçede yaşayan herkes için sorun oluşturmaya başladığını, bu görüntülerin UNESCO Dünya Mirası Bergama'ya yakışmadığını ve beraberinde güvenlik sorunu da getirdiğine dikkat çeken Başkan Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden söz verdiğimiz projelerimizi yapmak için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'ya her gittiğimde projelerimizin yapımı için çok önemli mesafeler alıyoruz. Bu projelerimizden birisi de tır ve kamyon garajıydı. Yapımı için önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Garajın süratle yapılmasıyla vatandaşlarımızı düzensiz parklardan kurtarmakla birlikte, tır ve kamyoncu esnafımızın can ve mal güvenliğini de sağlamış oluyoruz” dedi.

İlk etapta 150 araç kapasiteli olarak planlanan ve ihtiyaca göre kapasite artırımı yapılacak garaj, Bakırçay bölgesine hizmet edecek. Garajın yıllardır yapılması için beklediğini; ama bir türlü yapımının başarılamadığını söyleyen Başkan Koştu, “Bu projenin startını vermek ve tamamlamak bize nasip oldu. Yapımı için gereken görüşmeleri süratle tamamladık. DSİ'den kanal boyu yol ve beton sulama kanalı üzeri köprü geçiş izinlerini ısrarlı takiplerimiz neticesinde aldık. Yıllardır bekleyen bu engelin aşılmasıyla tır ve kamyon garajı için yeşil ışık doğmuş oldu. Bugün gelinen noktada her şeyi tamamlanan tır ve kamyon garajımız, İslamsaray Mahallesi Vakıflar üstü mevkiinde hizmete girdi. Garajımız, yaklaşık 13 bin metre kare alana sahip" şeklinde konuştu.