Bergama'daki uçurtma şenliğine çocuklardan yoğun ilgi

Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine girişinin 8. yıl dönümüne sayılı günler kala düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

UNESCO Bergama Alan Başkanlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize ettiği 2. uçurtma şenliğine, çok sayıda öğrenci aileleri ile birlikte katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar gönüllerinde eğlendi. Antik Tiyatro'da düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, çocuklarla birlikte olmanın heyecan ve güzelliğine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihin kesintisiz olarak nefes almaya devam ettiği kadim şehir Bergama'nın sahibi çocuklarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz uçurtma şenliğimize bu yıl daha çok katılım olduğunu görmekten dolayı mutlu olduk. Ayrıca kültürel miras farkındalık çalışmalarımızı ilçemizdeki tüm ilkokullarda tamamladık. Şimdi UNESCO Alan Başkanlığı'mız okullarda yürüttükleri çalışmaların ardından öğrencilerimizi tarihi ören yerleri ve mekanlarda dolaştırıp, bilgilerini pekiştiriyorlar. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize yönelik çalışmamız ortaokul düzeyinde devam edecek" dedi.

Törende bir konuşma yapan UNESCO Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk de, çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, 2021 yılı kasım ayında Kültürel Miras Farkındalık Çalışmalarına başladıklarını ifade eden Alan Başkanı Dr. Ataberk, "İlçemizdeki 33 ilkokulda öğrenim gören 4 bin 341 öğrencimize ulaştık. Kültürel mirasımız Bergama'mızı anlattık. Mayıs ayı itibariyle öğrencilerimizi dünya miras alanımızda dolaştırmaya ve okullarında verdiğimiz bilgileri pekiştirmeye başladık. Bergama'mızın geleceği olan çocuklarımızla birlikte bugün dünya miras alanımızdan dünyadaki diğer miras alanlarında yaşayan çocuklara uçurtmalarımızla selam gönderdik" dedi.