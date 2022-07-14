Bergama'daki yangın süt işletme tesisine sıçradı, ekipler alarmda

İzmir'in Bergama ilçesinde, orman dışı otluk alanda çıkan yangın bölgedeki bir süt işletme tesisine sıçradı. Ekipler, tesisin daha fazla etkilenmemesi için yoğun çaba harcarken, İzmir-Çanakkale karayolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Çeşme ilçesinde, dün makilik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bir yangın haberi de Bergama ilçesinden geldi. Sağancı köyü yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler yayılmaya başlarken, İzmir-Çanakkale karayolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 helikopter, 2 uçakla havadan, 11 arazöz ile karadan müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Ekipler, yangının sıçradığı tesisin daha fazla etkilenmemesi için çaba harcıyor.