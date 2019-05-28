Bergamalı çiftçilere meyve fidanı desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu "Tarım Alanlarında Bitkisel Üretimde, Meyveciliği Teşvik Etme,Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere meyve fidanı desteği verileceği müjdelendi.

Bergama Ziraat Odası'nın ev sahipliği yaptığı proje tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan vatandaşların uygun koşullar sağlandığında belediyenin hertürlü teşvik ve sosyal yardım imkanlarından yararlanabileceklerini ve bunun için muhtarların önem arz eden köprüler olduğunu belirterek, "Bizim için geç kalmış hizmet, hizmet değildir.Bu sebeple özellikle muhtarlarımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşları ve her türlü eksikliklerini bildirmelerini rica ediyorum. Böylelikle en kıssa zamanda eksiklikleri giderebilelim" dedi.

Meyve fidancılığı

Meyve fidancılığını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Bu zamana kadar birçok proje yaptık.Bunlardan bir diğeri de meyve fidancılığını yaygınlaştırmak.Bu kapsamda İzmir il sınırları içinde olan toprak, su ve tarımsal üretim havzalarının korunmasını ve boş durumda bulunan tarımsal arazilerin üretime kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz.Bunlardan biri olan Tarım Alanlarında Bitkisel Üretimde, Meyveciliği Teşvik Etme,Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Destekleme Projesi" ni hayata geçirdik Bununla birlikte meyveciliğin gelişmesine katkıda bulunmak, tarımsal çeşitliliğini arttırmak ve organik tarımı yaygınlaştırmak için üreticilerin üretim alanlarına yönelik, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak meyve fidanı desteği vereceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Tomor da muhtarlara başvuru süreçleri anlattı ve meyve fidan desteği alabilmek için son başvurunun 1 Temmuz 2019 olduğunu belirtti.