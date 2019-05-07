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Bergamalı çocukların hayalleri gerçek oldu

İzmir’in Bergama ilçesindeki ana sınıfı öğrencileri, "Çocuklarımızın Hayalleri Gerçek Olsun" projesi ile hayalindeki oyuncakları çizerken, bir araya gelen öğretmenlerde çocukların çizdiği oyuncakların birebir aynısını yaptı.

İzmir'in Bergama ilçesindeki ana sınıfı öğrencileri, "Çocuklarımızın Hayalleri Gerçek Olsun" projesi ile hayalindeki oyuncakları çizerken, bir araya gelen öğretmenlerde çocukların çizdiği oyuncakların birebir aynısını yaptı.


Bergama ilçesinde, "Çocuklarımızın Hayalleri Gerçek Olsun" projesi kapsamında, Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Alanı öğretmenlerinden Nuriye Balcı, Sevim Akbulut, Hüsniye Bolat ve uygulama ana sınıfı ortaklığıyla minikler resim yaptı.


Çocuklara kısıtlama getirmeden hayal dünyalarını özgür bırakan öğretmenler, minik öğrencilerin çizdiği resimlerdeki figürlerin birebir oyuncaklarını yaparak çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.


"Çocukların hayallerini gerçekleştirmekte bizim hayalimizdi" diyerek söze başlayan öğretmen Nuriye Balcı, şöyle devam etti:


"Okulumuz uygulama anaokulu öğrencilerinden resim çizmelerini istedik. Minik öğrencilerimiz harika işler çıkarttı. Bizde moda tasarımı bölümü olarak onların resimlerini gerçeğe dönüştürdük ve okulumuz sergisinde davetlilerimizin ziyaretine açtık. Çizdikleri resimlerin birebir oyuncaklarının dikildiğini gören çocuklar ve aileleri çok mutlu oldu. Bu bir başlangıç bizim için ve daha çok hayali gerçeğe dönüştürmek için uzun bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz ülke çapında daha çok kişiye ulaşıp, daha fazla hayali gerçeğe dönüştürmek."

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