Bergamalı öğrenciler TEKNOFEST'e damga vurdu

Bergama Belediyesi'nin destekleri ile hazırladıkları 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' projesi ile bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'e Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü paydaşı olarak katılan Bergama Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri yarışmalarda ikinci olarak madalyalarını T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan alarak Bergama 'ya büyük gurur yaşattı.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, yüzbinlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede TEKNOFEST 2023 yarışmalarına 1 milyon yarışmacı, 332 bin takım başvurdu.

Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün paydaşı olarak yarışmalara katılan Türkiye Kapsayıcılık Takımı Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, Sınıf Öğretmeni Seda Keskin Vurgun ve Taha Arben Vurgun Türkiye ikincisi olarak Bergama için bir ilki gerçekleştirdi.

Sözer Vurgun ve ekibi, Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezinde Milli Teknoloji hamlesi çerçevesinde eğitimde bir ilk olan teknolojik alt yapıya sahip engelsiz eğitim materyalleri tasarlayıp üreterek, farklılıkların bir arada, ön yargısız, engelsiz, eşit ve erişilebilir biçimde yaşayabildiği bir dünya için projeler üreten Sözer Vurgun, Taha Arben Vurgun ve Seda Keskin Vurgun, ürettikleri materyalleri tüm dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bilim Sanat Merkezi'nin genç dâhilerini tebrik etti. Başkan Koştu, "Bergama Belediyesi olarak biz eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. TEKNOFEST finalinde iki takımımız yarıştı. Öğretmenimiz Gonca Öner, öğrencilerimiz Mehmet Akif Koştu, Arda Ege Sarıcaoğlu ve Taha Kaya'dan oluşan Teknogenç takımımız finallere kalma başarısını gösterirken, Sözer Vurgun, Seda Keskin Vurgun ve öğrencimiz Taha Arben Vurgun'dan oluşan Türkiye Kapsayıcılık Takımız ise Türkiye ikincisi olmuştur. Bu bağlamda da Bergama Belediyesi olarak Bergama'mızın gururu, ülkemizin teminatı yavrularımıza her türlü desteği verdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz. Finallerde öğrencilerimiz Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandırmışlardır. Yavrularımızı ve emek veren idareci ve hocalarımızı kutluyor, tebrik ediyorum. Bir ağabeyleri, bu şehrin bir hizmetkarı olarak biz her zaman onların yanlarındayız" diye konuştu.