Bergama'nın ilk bisiklet festivali için start verildi

UNESCO Dünya Mirası Bergama'da, bu yıl ilk defa düzenlenen bisiklet festivalinin startı verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 170 bisiklet gönüllüsü, üç gün süreyle Bergama'da çadırlarda konaklayıp, üç ayrı parkurda pedal çevirecek.

Bergama Belediyesi ve Bergama Bisikletliler Derneği Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen bisiklet festivalinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimize katılan bisiklet severleri Kadim şehrimiz Bergama'da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Koştu, "UNESCO Dünya Mirası, tarihin nefes aldığı kadim şehir Bergama'mızdan tüm dünyaya doğa ile tarih ile iç içe bisiklet gibi önemli bir sporu yaparak, hareketlilik mesajı vermek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Vücut sağlığı ve ruh sağlığı için sporun ve sürekli hareketli olmanın çok önemli olduğu gerçeğini 7'den 77'ye herkesin bilmesi gerekiyor. Biz bu etkinliğimizi tam da bu önemli konuya dikkat çekmek üzere organize etmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 30 Eylül/1-2 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek olan bisiklet festivalinin ilk parkuru Bergama Tarihi Ören Yerleri; Bazilika, Kızılavlu ve Akropol oldu. Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda çadır kampta kalacak olan bisikletseverler, organ bağışı başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk etkinliklerine katılacak. Sporcular, 1 Ekim 2022 Cumartesi Kozak Yaylası'nda 60 kilometre uzunluğundaki parkurda, 2 Ekim 2022 Pazar günü Yuntdağ Bölgesi'nde 40 kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevirecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 170 bisiklet gönüllüsü, tarih ve doğa ile iç içe 3 gün geçirecek.