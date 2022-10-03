Bergama'nın ilk TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi şehir Bergama'ya TOKİ sosyal konutları için sözümüzü yerine getirdik. Bugün 18 adet konut için anahtar teslimini yaptık. 24 Ekim 2022 tarihine kadar tüm konutlarımız hak sahiplerine dağıtılmış olacak" dedi.

Bergama ilçesinde, yapımı tamamlanan 276 adet TOKİ konutunda hak sahiplerine ilk anahtar teslimi yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, konutların anahtarını teslim ederek vatandaşların heyecanını paylaştı.

162 adet 2+1, 114 adet 3+1 olmak üzere toplamda 276 adet konuttan oluşan TOKİ projesi için 2019 yerel seçimlerinde söz verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Seçim broşürümüzde yer alan ve her birisi vizyon niteliğe sahip vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Zeytinpark gibi ilk etap TOKİ konutlarımızda da yapım tamamlandı. Geçtiğimiz ay Zeytinpark'ın açılışını yapmıştık. Şimdi de TOKİ konutlarımızın anahtarlarını hak sahibi hemşehrilerimize teslim etmeye başladık. Hayırlı olsun. Güle güle otursunlar" dedi.

Koştu, "Bugün 18 adet konut için anahtar teslimini yaptık. 24 Ekim 2022 tarihine kadar tüm konutlarımız hak sahiplerine dağıtılmış olacak" diye konuştu.

Bergama'ya bin adet TOKİ daha yapılacak

276 adet konutun ardından Bergama için çalışmaya devam ettiklerini, Ankara'da yapılan görüşmelerle 2. etap TOKİ için karar alındığına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Şehrimizin en gözde yerinde yaptığımız ilk TOKİ konutlarımız hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Hemşehrilerimizin bizden 2. etap içinde istekleri vardı. Bizde yılmadan, usanmadan Ankara'da görüşmelerimizi yapıp, Bergama'mız için bin adet TOKİ konutu için karar alınmasını sağladık. Yakında bin adet konut içinde devam eden müracaatlar sonucu çekilişlerimizi yapıp, inşaatlara başlayacağız" dedi.