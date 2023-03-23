Bergama'nın kültürel mirası okul okul gezilerek anlatılıyor

Bergama'da tarihi değerler ve kültürel miras okul okul gezilerek anlatılıyor. Başkan Koştu, “Projeye başlarken hedefimiz 15 bin öğrenciye ulaşmaktı. Adım adım bu hedefimize ilerliyoruz” dedi.

Bergama Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kültürel Miras Farkındalık Çalışması'nın ilkokul etabı ardından ortaokul öğrencilerine yönelik 2. etabının ilçe merkezi bölümü tamamlandı. Sırada kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencileri var. Kırsal mahalleler dahil ilkokullar ardından şimdi ilçe merkezinde bulunan ortaokul öğrencilerine UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın tarihi, kültürel zenginlikleri ders şeklinde anlatıldı. Kırsal mahallelerdeki ortaokullarda çalışma haftaya başlıyor.

"Çocuklarımıza yönelik projemizi çok önemsiyoruz”

Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları 2. Etap sunumlarında 3 bin 494 öğrenciye ulaşıldığını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu,”UNESCO Bergama Alan Başkanlığı'nın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürüttüğü projemizde UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın tarihi, kültürel zenginlikleri üzerine farkındalık oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız projenin ilk etabında dış mahallelerden başlanarak tüm ilkokullarda 4 bin 341 öğrencimize ulaştık. İlçe merkezindeki Ortaokullarda devam eden 2. etap çalışmamızda 3 bin 494 öğrencimize daha ulaştık. Şimdiye kadar proje çerçevesinde ulaşılan öğrenci sayısı 7 bin 835 oldu. 15 bin olan hedefimize ulaşana kadar çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

"Çocuklarımıza yerinde anlattık"

Kültürel Miras Farkındalık Projesi çerçevesinde okullarda UNESCO Bergama Alan Başkanlığı'nın konusunda uzman çalışanları tarafından dersler verildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Okullarda gerçekleştirilen sunumlarda; Kültürel Miras, Koruma, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunmanın önemi ve İlkler şehri Bergama'nın üstün evrensel değerleri tek tek çocuklarımıza anlatıldı. Ardın düzenlediğimiz alan gezileri ile sınıflarda anlatılan Dünya Miras Alanımızı öğrencilerimizle buluşturduk. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini çocuklarımıza yerinde anlattık. Bu süreci ortaokul öğrencilerimiz içinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl İlkokulları tamamladık. Bu yıl Ortaokulları tamamlayıp, seneye de liselerimizde aynı dersleri ve alan gezilerini gerçekleştireceğiz. Tüm öğrencilerimize ulaşana kadar projemize devam edeceğiz” dedi.