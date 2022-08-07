Bergamaspor'da profesyonel yönetim için imzalar atıldı

Bergamaspor Kulüp Başkanı Cemil Ferah ve iş adamı Özgür Ekmekçioğlu arasında atılan imzalarla Bergamaspor'un yönetim yerinin Bergama olarak kalmasının, adının değiştirilmemesinin ve kırmızı lacivert olan renklerinin aynı kalmasının garanti altına alındığı imza töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Takımımız adıyla, formasının renkleriyle ve şehriyle aynen yoluna devam edecek. Bu üç madde bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Profesyonel kulüp yöneticiliğini daha öncesinde yapmış, Altay Spor Kulübü'nü 3 Lig'den Süper Lig'e 6 yıl gibi kısa bir sürede çıkarmış, 6 yılda 3 şampiyonluk yaşatmış, maddi ve tecrübe anlamında güçlü bir iş adamı olan Özgür Ekmekçioğlu ile anlaşma yapıldığını ifade eden Başkan Koştu, "Aslında bu anlaşma kulübümüzün artık daha kurumsal bir yapıda yoluna devam etmesi ve takımın daha üst liglere emin adımlarla gitmesi için alınmış ve alınması gereken bir karardı. Takımımız adıyla, formasının renkleriyle ve şehriyle aynen yoluna devam edecek. Bu üç madde bizim kırmızı çizgimiz. Şu andan itibaren takımımız kamp sürecine başlayacak. Taraftarımızın yıllardır beklediği üst lig hedefleri emin adımlarla gerçekleşecek. En kısa zamanda bir stor mağazası, kulüp idari binası ve kulüp otobüsü faaliyete başlayacak. Biz de yeni stat için bu sene ihaleye çıkıyoruz ve üst ligler için gerekli olan tesis yatırımlarını yapmaya başlıyoruz. Yaptığımız ve aldığımız karar yasal bir zorunluluk yanında, Bergamaspor'umuzun emin adımlarla, profesyonel olarak yoluna devam etmesinin kapısını da açacak" diye konuştu.

“Bergamaspor'un sahibi Bergama ve taraftarıdır”

Bergama Belediyesi taş binada Bergamaspor Kulübü Başkanı Cemil Ferah ve Özgür Ekmekçioğlu tarafından gerçekleştirilen imza töreni ardından konuşan Özgür Ekmekçioğlu, “Bergamaspor'un sahibi tarihi geçmişiyle büyük olan Bergama'dır. Güçlü ve takımı hep destekleyen taraftarıdır” ifadelerini kullandı.