Bergama'ya 5 yıldızlı otel mutfağı konforunda Aşevi

5 yıldızlı otel mutfağı konforuna sahip aşevi yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi.

Uzun yıllar Kınık Garajı yanında hizmet veren 5 yıldızlı otel mutfağı konforuna sahip aşevi yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kadim şehrimiz Bergama'mıza vizyon projelerimiz yanında, belediye hizmetlerimizin kalitesini artırmak üzere de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız aşevimiz de bunlardan birisi” dedi.

Eski Tekstil Fabrikası'nda düzenlenen yeni aşevi hizmet binasının açılışına İlçe Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'da aşevi hizmetini ilk olarak başlatan AK Parti önceki dönem Belediye Başkanı Raşit Ürper, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Protokol Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Aşevimiz yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın emrinde"

Aşevinde her gün 700 kişiye 3 kap sıcak yemek pişirildiğini ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüldüğünü açılış konuşmasında anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu hizmetimiz ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kınık Garajı'nda hizmet vermeye çalışan aşevimiz ne yazık ki çok uygun olmayan koşullarda bulunuyordu. Bugün açılışını yaptığımız yeni binasında ise yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyenik koşullarda sıcak yemek hizmeti vermeye devam edecek. 2004-2009 yılları arası dönemin AK Partili Belediye Başkanı sayın Raşit Ürper tarafından başlatılan aşevi hizmeti bugün açılışını yaptığımız yeni binasında 5 yıldızlı otel mutfağı konforunda hizmet sunmaya devam edecek. Belediyemizin, İlçe Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ile aşevimiz günde üç kap sıcak yemek çıkarmaya aralıksız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Zorlu ama kutsal bir iş yapıyoruz”

Her gün 700 kişiye üç kap sıcak yemek çıkaran aşevinin bununla yetinmediğine dikkat çeken Başkan Koştu, “Belediyemize ait üç araç ile aşevimizden her gün ihtiyaç sahiplerimizin evine kadar sıcak yemek servisi yapıyoruz. 15 personelimiz manevi hazzı yüksek bu kutsal görevi yapmaya gayret gösteriyor” dedi.

“Tonlarla ifade edeceğimiz iaşeye ihtiyaç duyuyoruz”

Bu yıl Kurban Bayramı'nda 11,5 ton et bağışı yapılan aşevinde yıllık yaklaşık 2 ton salçanın kullanıldığını, 6 bin litre ayçiçek yağı, 8 ton kuru fasulye, 10 ton pirinç, 8 ton makarna, 5 ton nohut kullanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ayrıca 250 bin adet ekmek ve gelen bağışlar haricinde 8 ton et ve 20 ton beyaz ete daha ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimizden yine bağışta bulunmalarını bekliyoruz. Her birisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Her birisinden Allah razı olsun. Hayırlarını Allah kabul etsin” dedi.