Bergama'ya 500 kişilik öğrenci yurdu

İzmir'in Bergama ilçesinde, yurt olmaması nedeniyle sorun yaşayan üniversite öğrencileri için 500 kişilik yurdun çalışmaları başladı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yurt inşaatının başladığının müjdesini verdi.

Bergama ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı büyük ölçüde çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda, 500 kişilik yurt için kentte çalışmalara başlandı. 15 bin metrekare alanda inşa edilecek yurtta, 250 erkek, 250 kız öğrencinin barınma ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun Bayatlı bölgesinde Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ile aynı bölgede yapılacağını söyledi. Hakan Koştu, "Yurt 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. İki ayrı blok halinde yapılacak olan yurtta; 250 erkek, 250 kız öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanacak. A Blok 5 bin 800 metrekare kapalı alana, B Blok 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Sosyal tesisleri ve spor alanları da bulunacak olan yurt öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli geçirebilmelerine de hizmet edecek” dedi.

15 ayda tamamlanacak

İhalesi yapılan, inşaatı başlayan yurdun mücbir bir sebep olmaması halinde 15 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi kentimiz Bergama her anlamda yılların eksikliğini ve iyi yönetilemeyişinin sıkıntılarını çekiyor; ama biz göreve geldiğimiz ilk günden buyana bu olumsuz tabloyu olumluya dönüştürmenin gayretini gösteriyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşen, başkentimiz Ankara'da projelerimizin takibini birebir yapan bir anlayışla dur durak bilmeden kentimizin kabuğunu kırması için yoğun mesai harcıyoruz" şeklinde konuştu.