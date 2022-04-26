Bergama'ya kurulacak serbest bölge için sözleşme imzalandı

İzmir'de en büyüğü Bergama'ya kurulacak olan serbest bölgede önemli bir adım daha atıldı. Belediye Başkanı Koştu yaptığı açıklamada, “Bergama'mız için hayati önem taşıyan serbest bölge de önemli bir adımı daha geçtik” dedi.

20 bin kişinin istihdam edileceği Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile işsizliğin Bergama günlük yaşamı ve gündeminden silineceğine yaptığı açıklamasında işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden vizyon projelerimizi yaşama geçirmek için büyük gayret gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Bu projelerimiz arasında yer alan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin biran önce faaliyete geçmesi için Ankara ile sürekli çalışma ve görüşme yapmaya devam ediyoruz. Bugün müjdeli bir haber daha aldık. Batı Anadolu Serbest Bölgemizin işletme hakkının Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'ne verilmesine dair sözleşmemiz imzalandı. Bu projemiz sadece Bergama'mız, Bakırçay Bölgemiz, İzmir'imiz için değil tüm ülkemiz için önemli bir vizyon projedir. Her aşamasını yakından takip eden ve bize destek olan çok değerli büyüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dava ve yol arkadaşlarıma, büyüklerime ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.