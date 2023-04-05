Berke Bıyık, Bucaspor 1928'de gollerine devam ediyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928 formasını 3 sezondur giyen Berke Bıyık, bu sezon kaydettiği 9 golle 2. Lig kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de oynayan Berke Bıyık, 3 sezondur formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte en verimli dönemini geçiriyor. Kulübe transfer olduğu ilk sezonu olan 2020-2021'de sadece 5 gol kaydeden Berke, sonraki sezon ise performansını yükselterek 7 gol atmıştı. 2022-2023 sezonuna kötü başlayan 27 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk 9 maçı suskun geçirmiş ve ilk golünü ligin 10. haftasında Uşak deplasmanında kaydetmişti. Sonraki haftalarda gollerine devam ederek takımının zirve yürüyüşüne katkı veren tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 9 gole imza attı ve 2. Lig kariyerindeki şimdiden en golcü sezonuna ulaştı.

Öte yandan İzmir temsilcisinde Berke'den daha fazla gol atan tek oyuncu konumunda ise 14 golle Erhan Çelenk bulunuyor.