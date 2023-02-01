Berke'den, Bucaspor 1928'e sevindirici haber

Karacabey Belediyespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Bucaspor 1928'de Berke Bıyık, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e Berke Bıyık'tan sevindirici haber geldi. Ligin 20. haftasında oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasında sakatlık yaşayan Bıyık, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Moral ve motivasyonunda iyi durumda olduğu gözlenen başarılı oyuncu, kısa bir süre içinde takıma geri dönmesi bekleniyor.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkarken 7 de gol attı.

Öte yandan Bucaspor 1928, 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.