BERTO'dan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle hayata geçirilen "TOBB Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilere tablet alındı. Covid-19 pandemisi nedeniyle sadece uzaktan eğitim alabilen öğrencilerin eğitim süreçlerine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla BERTO yönetim kurulu üyeleri Tahir Erdoğan, Ali Sarıl ve genel sekreter Gülay Koç'un girişimleriyle temin edilen tabletler, Bergama, Dikili ve Kınık ilçeleri milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'a 50, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derlioğlu'na 20 ve Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus'a da 20 adet tablet verildi.

BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı saran bu zorlu süreçte eğitim de dahil olmak üzere her şey internet ortamına taşındı. Biz de Bergama Ticaret Odası olarak çevrimiçi eğitimlere katılamayan çocuklarımız için TOBB öncülüğünde bu tablet yardımı kampanyasını başlattık ve tabletlerimizi Bergama, Dikili ve Kınık'ta belirlenen öğrencilerimize ulaştırılabilmesi için teslimi yaptık. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.