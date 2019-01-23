Beşiğe sıkışarak can veren çocuğun cenazesi Uşak'a gönderildi

Uşak'ta kafası beşik korkulukları arasına sıkışarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.

Uşak'ta yaşayan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.

Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan minik çocuğun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü.