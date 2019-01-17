Beşiktaş İzmir'de

Ligde yarın Akhisarspor ile mücadele edecek Beşiktaş, bu maç için hava yolu ile İzmir'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binen Beşiktaş kafilesi, maç için kampa girmek üzere Manisa'daki otele gitti.

Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın."