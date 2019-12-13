Besteler Tanju Okan için yarıştı

İzmir'in Urla ilçesinde, düzenlenen 4. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışmasının final gecesi yapıldı.

Urla Belediyesi, Urla Kaymakamlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle düzenlenen 4. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışmasının final gecesi önemli isimleri bir araya getirdi. Hakan Çeken Kültür Merkezinde gerçekleşen yarışmanın birincisi, "Aşktan Korkma" isimli beste ile Bade Kaynar Dedemen oldu. 10 yarışmacının bestelerini seslendirdiği final gecesinde sanatçı Mithat Körler, Tanju Okan'ın şarkıları seslendirdi.

Yarışmanın jüri başkanlığını ise Garo Mafyan yaptı. Yarışmanın sonunda konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Değerli sanatçımız Garo Mafyan; Wbu yarışmanın sadece birincisi olmasın. İkincisi, üçüncüsü de olsun' dedi. Gerçekten birbirinden güzel besteler vardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ikinci, üçüncüyü de seçer, kaymakamlığımızın ve üniversitemizin destekleri ile de daha güzel ödüller veririz. Bu akşam zamanında bir Tanju Okan vardı diyebildik. Tanju Okan bizim değerimizdir. Türkiye'nin bir değeridir. Büyük ustamızı bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

Öte yandan geceye; Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, akademisyenler, sanatçılar, meclis üyeleri ve Urlalılar katıldı.