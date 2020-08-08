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Beton altında sıkışan yavru köpeğe yardım eli

İzmir Ödemiş’te, dökülen betonun altında kalan yavru köpek, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.

İzmir Ödemiş'te, dökülen betonun altında kalan yavru köpek, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.


Olay, İzmi'in Ödemiş ilçesi Kalamış Mahallesinde meydana geldi. Yavru köpek, dökülen betonun altında kalarak sıkıştı. 112 ihbar hattına gelen ihbarla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Ödemiş itfaiye grubundan AKS 110 ekibi sevk edildi. Kısa süreli bir çalışma sonucunda, yavru köpek sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.

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