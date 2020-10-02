‘Beyaz altın' pamuk için büyük iş birliği

Türkiye'ye 2019 yılında 26 milyar dolar döviz kazandıran, toplam 2 milyon çalışan sayısıyla istihdam lideri olan tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin ana ham maddesi; bitkisel yağ, hayvan yemi, sağlık, kağıt, optik başta olmak üzere pek çok sektörde ham madde olarak kullanılan, Ege Bölgesinin en önemli tarım ürünlerinden, ‘beyaz altın' olarak tanımlanan pamuğun Türk ekonomisi için önemi, 7 Ekim Çarşamba günü Dünya Pamuk Günü'nde konunun tarafı kurumlarca düzenlenecek üç farklı online toplantı ile kamuoyu ile paylaşılacak. Ana teması “Pamuk Hakkında Gerçekler” olan Dünya Pamuk Günü etkinliği Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği iş birliği ile düzenlenecek.

Pamuk rekoltesinde düşüş bekleniyor

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde pamuk üretimi yapılırken, Ulusal Pamuk Konseyi verilerine göre 2019/20 sezonunda 591 bin 302 hektar alanda, 818 bin 511 ton pamuk üretimi gerçekleştirildi. 2020/21 sezonunda pandemi ve diğer etkenler nedeniyle pamuk üretim alanlarının 352 bin 535 hektara, pamuk rekoltesinin ise 626 bin 690 tona gerileyeceği öngörülüyor. 7 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da açılış oturumu ile başlayacak etkinlik boyunca üretimden tüketime pamuk, pamuk ekonomisi ve ticareti ile pamuğun gelecek vizyonu konunun uzmanı isimler tarafından ortaya konulacak.

Pamuklu tekstil ve konfeksiyon ihracatı 6,6 milyar dolar

Türkiye, 2019 yılının ocak-ağustos döneminde 14,7 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihraç etmişken, pamuklu tekstil ve konfeksiyon ihracatı ise 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. ‘Beyaz altın' pamuğun tarafları, Türk ekonomisinin lokomotiflerinden tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihtiyacı olan 1,6 milyon ton pamuğun Türkiye'de üretilmesi, bu yıl 2 milyar dolara ulaşması beklenen pamuk ithalatının azaltılması, pamuk üretimindeki düşüşün önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda Ankara'ya seslerini duyurmaya çalışacak. “Pamuk Türkiye için neden önemlidir?” başlıklı açılış oturumunda Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'ın moderatörlüğünde; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, pamuğun ülke ekonomisi için öneminin altını çizecek.

"Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin moderatörlük yapacağı; “Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik” başlıklı oturumda, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ş. Barış Kocagöz, “Tercihli pamukların Dünya ve Türkiye'deki Üretim Durumu ve Türkiye'de Üretimini Artırmak için Atılması Gereken Adımlar”ı irdeleyecek. “Dünya ve Türkiye Genelinde Tercihli Pamukların Sanayide Kullanım Alanları ve Türk Pamuğunun Tercih Nedenleri”ni ise İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon aktaracak. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ünsal, “Sürdürülebilir Tekstil ve Hazırgiyim Üretiminde Better Cotton ve Organik Pamuğun Önemi'nin altını çizerken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, “Pamukta izlenebilirliğin önemi ve yeni trendler” hakkında bilgi verecek.

"Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti"

Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal Evcim'in moderatörlük görevini üstlendiği, “Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti” başlıklı oturumda, “Pamukta lif kalitesini etkileyen faktörler” başlığını İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar irdeleyecek. “Pamukta Lif Kalitesinin Sanayide ve Ekonomide Önemi”ne ise Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz değinecek. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak da “Pamuk Ticareti ve Pamuk Piyasalarını Etkileyen Faktörler” isimli sunumunda pamuk pazarlamasında yaşanan sorunları işleyecek. 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nün son konuşmasında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uskuç, “Uluslararası Pamuk Ticareti ve Türkiye” konulu sunumunu katılımcılarla paylaşacak.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ev sahipliğinde ilk defa 7 Ekim 2019'da gerçekleştirilen Dünya Pamuk Günü kutlaması, pamuğun tanınırlığını artırmak, üreticiler, sanayiciler ve ilgili tüm diğer taraflar arasındaki ilişkiyi ve iş birliğini güçlendirmek, pamuk üzerine daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmasını sağlamak ve pamukla ilgili teknolojik gelişmeleri teşvik etmeyi amaçlıyor. 7 Ekim tarihinde Dünya Pamuk Günü'nü, pamuk üretiminin önemli merkezlerinden Söke'de fiziki bir toplantıda kutlamak için yola çıkan Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, pandemi nedeniyle bu yılki etkinliği dijital ortamda gerçekleştirme kararı aldı. “Pamuk Hakkında Gerçekler” ana başlığıyla gerçekleştirilecek programda, pamuğun Türk ekonomisindeki öneminin altı çizilecek. Ana teması “Pamuk Hakkında Gerçekler” olan Dünya Pamuk Günü etkinliğinin açılış konuşmaları 7 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'dan, Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik isimli birinci oturum saat 13.00'ten ve Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti isimli ikinci oturum ise saat 15.00'ten itibaren aşağıdaki Youtube linkinden takip edilebilecek.