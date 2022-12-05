"Beyaz Baretli Kadınlar Projesi" Balçova'ya ödül getirdi

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve İsveç Olof Palme İnternational Vakfının ortaklaşa düzenlediği Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri yarışmasında Balçova Belediyesi, İnşaat Mühendisleri İzmir Şube Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Beyaz Baretli Kadınlar Projesiyle, "Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), üye belediyeleri arasında cinsiyet eşitlikçi dönüşüm projelerini kapsayan bir yarışma düzenledi. Kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi hizmetler 13 kategoride yarıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Balçova Belediyesi, "Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Balçova Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube Başkanlığı, ödülü birlikte yürüttükleri Beyaz Baretli Kadınlar Projesi ile aldı. Proje; kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve kişisel gelişimlerini destekleyen, eğitim imkanı sunan en iyi uygulama olduğu ifade edildi.

Birincilik ödülü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından; Başkan Yardımcısı Seray Zünbülcan ve İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş, meclis üyeleri İpek Güleryüz Baran ile Yeşim Barş ve Proje Koordinatörü İpek Görür'e verildi.

Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı Seray Zünbülcan, Balçova'nın bir eşitlik kenti olduğunu ifade ederek, “Balçova kadın mücadelesinin ve harekatının çok başarılı olduğu bir ilçedir. Başkanımız Fatma Çalkaya öncülüğünde kadınların ekonomik. Siyasal ve toplumsal alanlarda bağımsız ve başarılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş ise “Beyaz Baretli Kadınlar projemiz; erkek egemen bir meslek olarak bilinen inşaat mühendisliğinde kadınların özellikle saha da daha aktif ve tecrübeli olmasını sağlıyor. Bu onurlu ödülün mesleğimizdeki kadınları daha çok görünür kılacağını ve daha aktif olarak mesleklerini icra edeceklerine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.