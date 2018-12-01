‘Beyaz' üç gün kapalı gişe oynadı

Konak Belediyesi'nin ‘Tiyatro Konak'ta projesi kapsamında bu kez iki başarılı oyuncuyu; Derya Alabora ve Deniz Çakır'ı aynı sahnede buluşturan ‘Beyaz' isimli tiyatro oyunu İzmirlilerle buluştu. Beyaz, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde üç gün üst üste Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynadı.

Konak Belediyesi'nin Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarını ve oyuncularını İzmirlilerle buluşturan ‘Tiyatro Konak'ta projesi başladığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Son olarak Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın yer aldığı ‘Beyaz' isimli oyun İzmirli tiyatroseverlerin ilgine sunuldu. Üç gün üst üste oynayan oyunun biletleri diğer oyunlarda olduğu gibi günler öncesinden tükendi.

Geçmişin muhasebesi yapılıyor

60 dakika süren, tek perdelik oyunda kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen, hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeş ile hayatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmeleri sahneye yansıyor. Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı nedeniyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkıyor. Oyunun sonunda Derya Alabora ve Deniz Çakır etkileyici oyunculukları ile tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

Ezop Sahne'nin prodüksiyonu ile sahnelenen, Fransız yazar Emmanuelle Marie'nin kaleme aldığı, Zeynep Utku'nun dilimize kazandırdığı ‘Beyaz'ın yönetmen koltuğunda Özen Yula oturuyor. Dekor tasarımını ve styling çalışmasını Tomris Kuzu'nun, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın yaptığı oyunun müzikleri ise Çiğdem Erken'e ait.

Tiyatro yolculuğu aralık ayında da devam ediyor

‘Tiyatro Konak'ta projesi ile Konak Belediyesi Aralık ayında da çok özel tiyatro oyunları ile İzmirlileri buluşturmaya devam edecek. 6-7-8 Aralık tarihlerinde İsrailli İlan Hatsor'un yazdığı, Cengiz Toraman'ın yönettiği, Nebil Sayın, Çetin Ok ve Mehmet Küçükgünaydın'ın yer aldığı ‘Maskeliler' oyunu İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri Biletix'ten ve Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.