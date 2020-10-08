Beydağ Barajı ve Bademli Göleti susuz kaldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki iki sulama barajı, kurak giden yaz aylarının ardından susuz kaldı. Sulama amaçlı yapılan Bademli Göleti tamamen susuz kalırken, Beydağ Barajı'nda da içindeki canlı varlığın yaşayabileceği kadar su bulunduğu gözlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Göleti ve Beydağ Barajı, susuz kaldı. Bu yıl sulama için sadece 20 gün su verilen Beydağ Barajı'nın durumu bölgedeki üreticileri düşündürürken, üreticiler kış aylarının bol yağışlı geçmesini diledi. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ Barajı'nın ilk hizmet yılında tam kapasite ile kullanılabildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Bölgemiz kurak yıllar geçiriyor. 4 yılda dolan Beydağ Barajı ne yazık ki ilerleyen yıllarda tam kapasite doluluğa ulaşamadı. 2019 yılı sulama sezonunda yaklaşık bir ay, bu yıl 10 Haziran'da başlayan sulama sezonunda ise sadece 19 gün su verebildi. İlgililerden aldığımız bilgilere göre barajda aktif kullanılabilir su miktarı, ağustos ayı itibarı ile 10 metre küplere kadar düştü. Hava şartları böyle devam ettiği sürece ek tedbirlerin alınması gerekiyor."