Beydağ'da bahar öncesi bakım çalışmaları

İzmir'in Beydağ ilçesinde dere ve üretim yollarında yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Tabaklar Mahallesi üretim yolu genişletme ve düzeltme işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını belirterek, “Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Beyköy deresi de İZSU Dereler Müdürlüğü ve belediyemiz tarafından temizleniyor. Yağcılar Mahallesi dere üzeri korkuluk çalışmaları da belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor” dedi.

Halıköy Mahallesi Ovacık Yaylasındaki sıcak asfalt dökümü öncesi, asfaltın bozulmasını engellemek ve kullanım ömrünü uzatmak amacıyla İZSU ile kanalizasyon boru hattı döşeme işlemlerinin de hızla devam ettiğini belirten Yılmazlar, “Beydağlı vatandaşlarımıza daha iyiyi sunmak adına hem kendi bünyemizde hem de çözüm ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde yaşanacak aksaklıkları minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.