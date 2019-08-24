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Beydağ'da korkutan orman yangını

İzmir’in Beydağ ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Beydağ'ın kırsaldaki Adaküre Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından yaklaşık üç hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Beydağ'a hareketli dakikalar yaşatan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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