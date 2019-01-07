Beyin atlaslı Nöroanatomi kitabına Egeli imzası

Dr. Gülgün Şengül, 323 orijinal çizim ve fotoğraflarını içeren beyin atlaslı Nöroanatomi kitabının yazarları arasında yer aldı.

2013 yılında raflarda yerini alan omurilik atlasınının yazarları arasında yer alan Dr. Gülgün Şengül, bir ilke daha imza atarak Ege Üniversitesinin gururu oldu. Prof. Dr. Şengül bu kapsamda, 323 orijinal çizim ve fotoğraflarını içeren beyin atlaslı Nöroanatomi kitabını yazdı. İnsan sinir sisteminin gelişimini, makroskobik ve mikroskobik anatomisini, yapısal ve fonksiyonel organizasyonunu anlatan Nöroanatomi kitabı 20 bölümden oluşuyor. Nöroanatomideki buluş ve kavramları içeren özgün ve gu¨ncel içerik gözetilerek hazırlanan kitapta, klinik yaklaşımlar ve vaka analizleri ile bağlantılandırılmış konu anlatımları da yer alıyor.

Prof. Dr. Şengül'ü ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinin topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında önemli bilimsel çalışmalara da imza attıklarını söyledi.

Prof. Dr. Şengül'ü başarısından dolayı kutlayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası arenada yazdıkları kitaplarla ses getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Prof. Dr. Gülgün Şengül hocamızın yazarları arasında yer aldığı ve dünyada ilk kez yayınlanan insan omurilik atlası oldu. Yine hocamız ilk kez Türkçe yazılan ve geçtiğimiz ay basımı yapılan Nöroanatomi kitabının da yazarları arasında yer aldı. Ege Üniversitesi aslında sadece sağlık hizmetlerindeki başarısı ile değil, üretmiş olduğu yayınlarıyla da hem ulusal, hem de uluslararası arenada topluma, insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Akademisyenlerimizi bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Çalışmalarına sinir bilim alanında devam ettiğini belirten Prof. Dr. Şengül de "Geçtiğimiz ay yazarları arasında yer aldığım Nöroanatomi kitabımız yayınlandı. Kitabımızı, tıp fakültesi öğrencilerine, sinir bilim yüksek lisans ve doktora öğrencilerine aynı zamanda; nörolog, beyin cerrahları ve nöröradyaloglara yani klinisyenlere bir referans kaynağı olması için hazırladık. Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan Prof. Dr. Reha Erzurumlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Emel Ulupınar ile birlikte bütün çizimleri ve fotoğrafları orijinal toplam 323 şekil ve bir insan beyin atlasını da içeren, ve aynı zamanda klinik çalışmalara da referans olacak önemli bir kitabı tıp dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nöroanatomi kitabını iki yıl süren bir çalışmanın sonucunda ve bu alanda basılmış toplam 81 kitap, atlas ve makaleden yararlanarak hazırladık. Özenle, titizlikle ve yoğun olarak çalıştığımız bir dönemin sonunda ülkemiz anatomi bilimine önemli bir eser kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İnsan omurilik atlasına da imza attı

ABD'de 2013 yılında yayınlanan Omurilik Atlasını (Atlas of The Spinal Cord) da hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Şengül, "Bu atlas içerisinde; fare, sıçan, maymun ve insan omurilik atlasları bulunuyor. Özellikle maymun ve insan omurilikleri atlasları dünyada bu alanda hazırlanan ilk atlaslar. Bu çalışmamız ile omurilik alanında çalışan bütün araştırmacılara referans olacak ve onların bilimsel araştırmalarında kullanacakları atlasları hazırladık. İnsan atlası ile ilgili bölümler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi. O yüzden bu kitap benim için ayrıca önem taşıyor" diye konuştu.