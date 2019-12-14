Beyin hastalıklarının her türlü tanı ve tedavisi tek çatı altında toplandı

Bu cihazın İzmir'de tek olduğuna dikkat çeken Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, “Hem uzman hekim kadromuz hem de teknolojik donanımımızla bir Beyin Hastalıkları Merkezi gibi hastaların tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. Her hizmete bu çatının altında ulaşabilmek hastalara müthiş konfor sağlıyor" dedi.

Kent Sağlık Grubu, geçtiğimiz 30 Nisan'da Amerika'nın önde gelen kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital (HMH) iş birliğiyle açtığı Kent Onkoloji Merkezinde, "Tedavide multidisipliner, bakımda bütüncül yaklaşım" modelini hayata geçirildi.

20 bin metrekare kapalı alana sahip, 350 milyon liraya mal olan merkezde, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve onkolojik cerrahi tek çatı altında hizmet vermeye başladı. Tam donanımlı merkeze alınan İzmir'in ilk ve tek gamma knife cihazı Kent Hastanesi'nin beyin hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerinde fark oluşturdu.

"Bazen sorunların çözümü iki uzmanla mümkün olur"

Beyin hastalıkları denilince akla baş ağrısından epilepsiye, parkinsondan alzheimera, beyin anevrizmasından inmeye, beyin tümörlerine kadar çok sayıda hastalığın geldiğini belirten Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, "İnsanlar beyinle ilgili bir sorun yaşadığında ya nöroloji ya da beyin cerrahisi uzmanına gider. Bazen sorunların çözümü iki uzmanla mümkün olur. Örneğin; hasta parkinson ise tanıyı nörolog koyar, pille tedavi planlanırsa bu işlemi de beyin cerrahı yapar. Son yıllarda ise bazı beyin hastalıklarının tedavisinde devreye girişimsel radyologlar girdi. Beyin anevrizması, beyin damar yumaklaşması gibi durumlarda hastanın uygunluğuna göre tedaviyi beyin cerrahları yerine girişimsel radyologlar üstleniyor, anjiyo embolizasyonu uyguluyor, hastalığı ameliyatsız tedavi ediyor" dedi.

"Hedefimiz; özellikle beyin kanserlerinde Türkiye'nin referans merkezi olmak"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Beyin tümörlerinin tedavisinde ise değişen süreçlerde beyin cerrahı, medikal ve radyasyon onkoloğun devreye girmesi gerekirken, yanı sıra sadece beyin kanserlerinde kullanılan bir ışınlama cihazı olan gamma knife'a ihtiyaç duyuluyor. Beyin cerrahlarımız; Prof. Dr. Altay Bedük, Prof. Dr. Sertaç İşlekel, Op. Dr. Ali Akay, Op. Dr. Mete Rükşen, op. Dr. Rauf Nasırov; nörologlarımız Uzm. Dr. Burak Paköz, Uzm. Dr. Yaprak Alper; Girişimsel Radyoloji Uzmanımız Prof. Dr. İsmail Oran, medikal onkologlarımız; Prof. Dr. Rüçhan Uslu, Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, Uzm. Dr. Ahmet Özveren; radyasyon onkologlarımız Uzm. Dr. Burcu Durmak İşman ve Uzm. Dr. Osman Burak Can'dan oluşan ekibimizle multidisipliner anlayışla hizmet veriyoruz. Hastalarımızın sorunlarını Beyin Hastalıkları Merkezi gibi bir oluşumun içinde uzman hekim kadromuz ve teknolojik donanımızla çözüyoruz. Beyin hastalıklarının; ilaç, cerrahi, girişimsel ve ışın tedavisi yöntemlerinin tümünü uygularken, bu hizmetlere tek çatı altında ulaşabilmek hastalara müthiş konfor sağlıyor. Kent Sağlık Grubu olarak hedefimiz; özellikle beyin kanserlerinde Türkiye'nin referans merkezi olmak."