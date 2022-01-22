Beyin pili parkinson hastalarının yaşamını kolaylaştırıyor

Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, hareketlerde yavaşlama, kollarda ve bacaklarda katılık, dinlenme sırasında titreme ve yürüyüş bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren parkinson hastalığının beyin pili tedavisi ile gerileyebileceğini ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 150 bin civarında parkinson hastası olduğu ve artan yaşlı nüfusla birlikte bu rakamın 20 yıl sonra iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, parkinson hastalığının erken dönemlerinde ilaç tedavisi ve egzersiz ile semptomların etkin bir şekilde kontrol edilebileceğini belirtti. Küsbeci, “Zaman ilerledikçe ilaç tedavisi parkinson hastalığı bulgularını kontrol etmede yeterli gelmemektedir. Uygun hastalarda beyin pili uygulamaları ile bulguları başarılı bir biçimde kontrol edebiliyoruz. İlaç tedavisi en iyi şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen eğer hastanın hareketlerinde belirgin kısıtlılık ve dalgalanmalar, istemsiz hareketler ve dirençli titremeler varsa beyin pili tedavisi uygulanabilir” dedi.

En az 5 yıl parkinson hastası olması gerekiyor

Parkinson hastalarında beyin pili tedavisi için karar verirken multidisipliner yaklaşımın gerekli olduğunun altını çizen Küsbeci, “Nöroloji, beyin cerrahisi ve psikiyatri hekimlerinden oluşan bir konseyde hastalar değerlendiriliyor ve uygun hastalar belirleniyor. Tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörler uygun hasta seçimi, hedefin doğru belirlenmesi, beyin cerrahisi hekiminin deneyimli olması ve ameliyat sonrası dönemde doğru takiptir. Bu faktörlerin başında parkinson hastalığı süresinin en az 5 yıl olması gerekiyor. Parkinson benzeri hastalıklar ilk beş sene tedaviye kısmen de olsa yanıt verebilirler. O nedenle tedavi yanıtının 5 yıl geçtikten sonra da alınması parkinson hastalığı tanısını doğrulayan en önemli faktördür” şeklinde konuştu.

Hastaların parkinson tedavisinde kullanılan levodopa ilacına yanıtının iyi olması gerektiğinin altını çizen Küsbeci, “Bu durumu belirlemek için ameliyat öncesi dönemde hastalara levodopa testi yapılır ve ilacın etkinliğine bakılır. 65 yaşından sonra beyin pili tedavisinden alınacak yanıt azalıyor. Beyin pili uygulanan 65 yaş üstü hastalarda bilişsel bulgular kötüleşebiliyor. Bu nedenle hastalar ameliyat kararı verilmeden önce dikkatli bir şekilde değerlendirilmekte, gerekli testler yapılmakta ve demansı ve ciddi depresyonu olan hastalara beyin pili uygulamamakta. Birçok merkezde 70 yaş üstü vakalarda beyin pili ameliyatı yapılmamakta. Hastalarda elektrotların yerleştirildiği hedefin doğruluğunun tedavi başarısındaki en önemli faktörlerden birisi olması nedeniyle hastaların beyin MR'larında hedeflemeyi zorlaştıracak bulgular olmamalı. Ciddi kalp hastalığı, geçirilmiş inme, yaşam beklentisini azaltan kanser benzeri hastalıkları olan hastalarda beyin pili uygulamıyoruz” dedi.