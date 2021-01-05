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Beykan Şimşek Göztepe'de

Göztepe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Göztepe, yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında bir süredir görüştüğü Beykan Şimşek'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.


2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olan Beykan Şimşek, kariyerinde Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. U15 ve A2 arası tüm milli takım kategorilerinde de forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Göztepe, yaptığı açıklamada Beykan Şimşek'e 'Hoşgeldin' derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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