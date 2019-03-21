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BEYMEN Club İzmir'de 5'inci mağazasını açtı

BEYMEN Club İzmir’de 5’inci mağazası olan BEYMEN Club Agora hizmete açıldı.

BEYMEN Club İzmir'de 5'inci mağazası olan BEYMEN Club Agora hizmete açıldı.


Etnik zenginliklerden, sanattan ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla her sezon moda tutkunlarını gözdesi olan BEYMEN Club, İzmir'de 5'inci mağazasını Balçova'da açtı. Yapılan açıklamada; Agora AVM içerisinde yer alan BEYMEN Club Agora hizmete açıldı. Mağazada hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde kadın ve erkek BEYMEN Club koleksiyonları modaseverlerle buluşacağı bildirildi.

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