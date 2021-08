Beyonce, Türk güzellik uzmanı Seda'nın peşinde

Amerikalı şarkıcı Beyonce, İngiltere'de yaşayan güzellik uzmanı Seda Ozen ile ortaklık kurmak için girişimde bulunurken, Londra'da yaşayan güzellik uzmanı, ünlü şarkıcıyla beraber bir salon açmak istediklerini söyledi.

University College London'da güzellik uzmanlığı eğitimi alan ardından Londra'da “Seda Beauty Salon” adında bir salon açan Seda Ozen, meslekteki başarısıyla markasını giderek büyüttü. Mesleğiyle ilgili kitap yazan Ozen'in 12 yıl önce başlayan başarısı Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin de dikkatini çekti.

"Beyonce da iş teklifi almak gibi bir şansa sahip oldum"

Ünlü şarkıcı Beyonce, Seda Ozen ile ortaklık kurmak için girişimde bulundu. Beyonce ile beraber güzellik salonu açmak istediklerini ifade eden Ozen, "Dünyanın en ünlü müzik yıldızlarından Beyonce ile çalışma hayali oldukça güzel. Şimdilik konuşma aşamasındayız. Beyonce da iş teklifi almak gibi bir şansa sahip oldum ve inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi görüşmelerimiz sürüyor ve yeni iş planımız için hazırlanıyoruz. Planlarımızı hayata geçirdiğimizde bu ortaklığın tüm dünyada ses getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Güzellik hakkında yazdığı “Secrets of Beautician, How to Become a Beautician?” adlı kitabıyla da adından söz ettiren Seda Ozen, ortaklığın önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.