Bezelye üreticinin yüzünü güldürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesi'nde bezelye hasadı sürüyor. Nisan ayı başında başlayan bakla ve bezelyede fiyatların üreticiyi memnun ettiğini belirten Mehmet Gürgen, bu yıl bezelyede rekoltenin düşük olduğunu kaydetti.

Bezelyede geçen yıllara oranla bu yıl rekoltenin oldukça düşük olduğunu belirten Mehmet Gürgen, “Geçmiş yıllarda uzun süre değişmeyen düşük fiyatlar üreticiyi ekimden vazgeçirme noktasına getirmişti. Bu yıl ekim zamanında havaların uzun süre yağışlı gitmesi bezelye ekiminin gecikmesine ve azalmasına neden oldu. Geçen yıllarda günlük 50 tona varan taze bezelye hasadı bu yıl 15 ton civarına düştü diyebiliriz. Bezelye fiyatları şu an itibarı ile toptancı pazarımızda 4 ile 6 TL arasında değişmektedir. Ödemiş pazarında ise 6-7 lira civarında tüketici ile buluşuyor” dedi.

Pazarcılık yapan İsmail Tekin de bezelyede rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatların bu yıl 6-7 lira civarında seyrettiğini belirterek, “Çoğu tüketici ya almıyor ya da yarım kilo ile yetiniyor” diye konuştu.