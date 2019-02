AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Cennetoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla toplanarak sorunlarını yerinde dinleyerek, "Sorunların farkındayız, çözümlerini biliyoruz" dedi.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, seçim çalışmalarında ilçe genelinde devam ediyor. Cennetoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Doğan, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Sıkıntılarının farkında olduğunu ve bu yüzden Karabağlar'a aday olduğunu belirten Doğan, projelerini vatandaşların istekleri doğrultusunda hazırladığını belirtti. Doğan 31 Mart itibari ile göreve geldiğinde de halkın taleplerini hep dinleyeceğinin sözünü verdi.

Karabağlar'da 10 yıldır bir çivi bile çakılmadığını ifade eden Bilal Doğan, "Sorunların farkındayız, çözümlerini biliyoruz. Vatandaşlarımız isyan ediyorlar. Yerel yönetim halkın sıkıntılarının farkında değil. Adeta konumlandığı noktada Karabağlar'a sırtını dönmüş durumda. Sosyal donatıları olmayan, meydanı bulunmayan Karabağlar'ı göreve gelmemizle hızla değiştirmeye başlayacağız" dedi.

Özellikle önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanların kendisini durdurup dert yandığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Şu anki yerel yönetime oy verenler bıkmış durumda ve bu seçimle birlikte hizmet istedikleri için oturup projelerimi dinliyorlar. Kimseyi ayırmayıp sadece Karabağlar'a hizmet getireceğimizi onlara da anlatıyoruz ve olumlu dönüşler alıyoruz. Halkın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve her gittiğimiz yerde onlardan fikirler alarak projelerimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden de seçime kadar her mahalleyi, her evi gezmeye çalışacağız. Durmadan çalışmaya devam edip, halkımızın sorunlarını yerinde tespit ediyoruz."