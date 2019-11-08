Bilal Saygılı Camii inşaatı tamamlandı

Ege Üniversitesi'nin kuzey sınırında yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camiinde, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'la yapımı üstlenen hayırsever işadamı Bilal Saygılı incelemelerde bulundu. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimari sanat anlayışı ve üslubu esas alınarak yapılan cami, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ve hayırsever işadamı Bilal Saygılı, merkez yerleşkenin kuzey sınırında yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camiinde incelemelerde bulundu. Temelleri 2016 yılında atılan, hayırsever işadamı Bilal Saygılı tarafından yaptırılan camide, 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisi bugünün teknolojisi birleştirilerek inşa edildi. Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan eserle ilgili işadamı Saygılı, “Merkezi plan şemasının uygulandığı eser, ana kubbe, dört yarım kubbe, köşe kubbeler, beş kubbeli revaklar ve iki minare terkibiyle tasarlandı. Camimiz üç kademeli ehrami ve abidevi süliyeti ile bulunduğu bölgenin tacı oldu. Camimiz, alt katındaki konferans salonu, aşevi ve diğer üniteleriyle bir külliye mahiyetine haiz olup bulunduğu bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede inşa edildi” dedi.

Camideki aşevinde 200 üniversite öğrencisine her gün iki öğün yemek vermeyi planladıklarını söyleyen işadamı Saygılı, “Cami ve alt katı toplam kapalı alanı 3 bin 650 metrekare, kubbe yüksekliği cami taban seviyesinden itibaren 28 metre, minare yüksekliği ise 50 metre olarak inşa edildi. Eserin kapasitesi kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla birlikte 7 bin kişilik. Ayrıca, 400 kişi kapasiteli konferans salonumuzda, mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi bulunuyor. Her türlü sunum ve film gösterisi rahatlıkla yapılabilecek. İnşallah açıldığında burayı ülkemizden ve yurtdışından bilim adamları, yazarlar ve sanatçılarla tam bir ilim, irfan yuvası haline getireceğiz” diye konuştu.

Mimar Sinan izleri taşıyor

Caminin, İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki ilk camisi olacağına dikkat çeken Saygılı, “Yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli esere imza atan mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen caminin inşaatında, Horasan harcı kullanılırken kalem işi Afyon'dan getirilen özel kök boyalarla yapıldı. Cami, Osmanlı'nın en muhteşem dönemi olan 16. yüzyılda kullanılan altın varağın ayarına kadar birebir tutturulmaya çalışıldı” dedi.