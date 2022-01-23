Bilal Saygılı: "Gıda Çarşısı taşınmalı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Gıda Çarşısı" olarak bilinen Yenişehir Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Saygılı ve Nasır, Gıda Çarşısı'nın uygun bir yere taşınması gerektiğini belirtti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile birlikte Yenişehir Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya gelerek, esnafın sorun ve çözüm önerilerini dinledi. Gıda Çarşısı esnafı, toplantıda trafik ve ulaşım sorunları başta olmak üzere otopark, güvenlik, umumi alanların olmaması ve mal tedariki konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Bilal Saygılı, 40 yıllık geçmişiyle Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Yenişehir Ticaret Merkezi esnafının ahilik duruşuyla Anadolu sermayesinin büyük gücü olarak örneklik teşkil ettiğini vurguladı. Saygılı ve Nasır, "Gıda Çarşısı" olarak bilinen Yenişehir Ticaret Merkezi'nin şehrin içerisinden çıkartılarak uygun bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

"Esnafımızın yanındayız"

Saygılı, “Bugün 650 dönümlük bir alanda, 3 bin 350 dükkânıyla, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan Yenişehir Ticaret Merkezinde İzmir Milletvekilimiz Necip Nasir ile birlikte esnaflarımızla bir araya geldik. Bulunduğu bölgede sıkışmış, alt ve üst yapı eksikliği ile ulaşım sorunlarının en üst seviyede olduğu esnafımızın, hükümetimiz ve iş dünyasından talep ve beklentileri bizim için önemli. Gıda Çarşısı'nda yaşanan sorunların çözüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Gıda Çarşısı esnafı ve taciri, İzmir ve çevresine hizmet ederek ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır. Ticarette inovatif düşünerek geleceğe dönük olarak Gıda Çarşısı'nın şehrin içerisinden çıkartılarak uygun başka bir yere taşınması elzemdir. Vekilimiz Necip Nasır da Gıda Çarşısı'nın sorunlarıyla dertlendi, toplantımıza teşriflerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim. MÜSİAD İzmir olarak esnafımızın yanındayız, şehrimizin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise Gıda Çarşısı'nın en büyük sorunlarından birini hallettiklerini ve çarsıya 24 metrelik bir battı-çıktı yapılacağını söyleyerek, bundan sonra da esnafa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Nasır, “İzmir'de esnaf, iş adamı ve tüccar, ekmeği aslanın ağzından değil midesinden çıkartıyor. Burası Türkiye'deki bürokratik oligarşinin en ağır işlediği yer. Biz de bu anlayışın İzmir'de değişimini ve dönüşümünü sağlayabilmek için dertleniyor, çalışıyoruz. Esnaflarımızın derdini derdimiz biliyoruz. Bu amaçla artık şehrin içerisinde kalan, sanayi siteleri ve Gıda Çarşısı'nın daha geniş bir alanda ve ihtiyaca cevap verebilecek bir yere taşınması gerekiyor. Şehrin merkezindeki mevcut alan İzmir'in gelişimi yönünde gerekli plan çalışmaları ile yeniden planlanıp değerlendirilerek sahiplerine çok daha iyi avantajlar sağlayabilir. Yeni alan bulunabilmesi ile ilgili temel sorun İzmir'de arsa üretilmemesi olduğunu görüyoruz. Arsa üretilemediğinden dolayı gerekli yapıların taşınabileceği alan yok. Benim önerim ise sizlerin bir kooperatif kurarak bir yer arayışına girerek yeni yapılanmaya gitmenizdir. Bunun için biz hükümet olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Lojistik ve ulaşılabilirlik anlamında talepleri karşılayacak, çağdaş hizmet verecek bir alanda kiracı ve mülk sahibi esnafı koruyan yeni bir yapılanma, çarşı esnafı için uygun olur” diye konuştu.

Toplantıda esnaflar sorunlarını, çözüm önerilerini ve taleplerini MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile paylaştı.