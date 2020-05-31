Bilal Saygılı: "Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 oranında büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olan 2020'yi muhtemelen büyüme kaydedemediğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız. Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, TÜİK'ın açıkladığı 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Saygılı, ülkeler bazında karşılaştırmalar yaparak Türkiye'nin başarısına dikkat çekti. Saygılı, "Küçülme tahminlerinin yapıldığı 2019 yılı genelinde oldukça iyi bir performans göstererek 0,9 puan büyüyen Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 oranında büyümüş ve kritik bir eşiği başarıyla atlatmıştır. Aynı dönemde Çin'in yüzde 6,8, Avro Bölgesi'nin yüzde 3,2, Almanya'nın yüzde 2,3, Japonya'nın yüzde 2,0, İngiltere'nin ise yüzde 1,6 küçüldüğü; ABD'nin yüzde 2,3, Güney Kore'nin yüzde 1,3, Rusya'nın yüzde 1,6, Endonezya'nın ise yüzde 2,3 oranında büyüyebildiği dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı" dedi.

"İvmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceği tahmin ediyoruz"

Saygılı, "Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 oranında büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olan 2020'yi muhtemelen büyüme kaydedemediğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız. Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'ın ardından en çok büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye ekonomisi, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, bilhassa yılın ikinci yarısı itibariyle yeniden ivme kazanacaktır" şeklinde konuştu.

MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde iç talebin yüzde 6,2 oranında genişlemesiyle hızlanan Türkiye ekonomisinde, yatırımlardaki azalışın sürdüğünü görüyoruz. Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalan yatırımlar, büyümeyi sınırlamaya devam etmiştir. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatının yüzde 1,0 oranında azalmasıyla, iç tüketimin büyümedeki lokomotif güç niteliği belirginleşmiştir. Küresel ekonominin tamamında olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de hem arz hem de talep yönüyle ciddi bir bunalıma neden olan Covid-19 salgınının etkisiyle bilhassa nisan ve mayıs aylarında tarihi düşük seviyeleri test eden iç talebin, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yeniden artışa geçeceğini tahmin ediyoruz."

Saygılı, son olarak şöyle devam etti:

"Büyüme rakamlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, geçtiğimiz yılın tamamında 0,2 puanla oldukça sınırlı bir büyüme kaydedebilen sanayi sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,2 oranında genişlemesi olmuştur. Bu dönemde imalat sanayinin 6,7 puan genişlemesiyle ivme kazanan sanayi sektörüne; tarım sektörü yüzde 3,0'le, hizmetler sektörü ise yüzde 3,4'le destek vermiştir. Büyümenin motoru olduğuna inandığımız imalat sanayimizin, esnek üretim kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde, Covid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz. Ekonomi yönetimince alınan ve dönem itibariyle 260 milyar TL'yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkileri, haziran ayı itibariyle başlayacak olan normalleşme süreci ve sonrasında daha da belirginleşecektir. Bu gelişmelerden hareketle, MÜSİAD olarak yılın ikinci yarısı itibariyle Türkiye ekonomisinde ivmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceği tahmin ediyoruz."