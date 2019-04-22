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'Bilge Çınarlar'dan renkli final

Karşıyaka’da yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz sosyal hizmetler sunan Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2018-2019 sezonunu renkli etkinliklerle kapattı.

Karşıyaka'da yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz sosyal hizmetler sunan Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2018-2019 sezonunu renkli etkinliklerle kapattı. Çınarlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiyle beğeniye sunarken, açılıştaki tango gösterisi de büyük alkış aldı.


Mavişehir'deki Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı. 26 Nisan'a kadar açık kalacak sergide; resim, ev aksesuarları, ahşap boyama, üç boyutlu perspektif, cam ve seramik boyama kurslarında hazırlanan 400'ün üzerinde eser yer aldı.


Açılış töreninde, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin tango kursiyerleri de yeteneklerini sergiledi. Merkezin bahçesinde gerçekleşen gösteri, konuklar tarafından ilgiyle izlendi. Tüm kursiyerleri tebrik eden Öznur Tugay, "Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin değerli üyelerini yürekten kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.


Kursiyerler de kendilerine sunulan imkanlar için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Tugay'a teşekkürlerini iletti.

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