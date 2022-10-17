‘Bilge yaşam' projesi 200 kişiye ulaştı

İzmir'deki 65 yaş üstü bireylerin yeni hobi ve bilgiler edinerek sosyal yaşama daha aktif katılması hedefiyle başlatılan yaklaşık 3.5 milyon lira bütçeli Avrupa Birliği (AB) projesi, 200 kişiye ulaştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (EKOSEM) hazırladığı ve Türkiye'nin yanı sıra 5 farklı ülkede de eş zamanlı başlayan ‘Bilge yaşam' isimli projede; dijital öğrenme, sosyal medya ve internet kullanımı, meditasyon, sandalye yogası, nefes egzersizi gibi birçok alanda yaşlı bireylere eğitim verildi.

EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk'ün yürütücülüğünde gerçekleşen ‘Bilge Yaşam: Yaşlılık Karşıtlığı Hakkında Farkındalık' başlıklı AB projesi, İzmir'deki ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltti. Geçtiğimiz yıl, ülkemizin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya'nın da katılımıyla başlayan 194 bin Euro bütçeli proje, 2023 yılının sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Ertürk, özellikle pandemi döneminin 65 yaş üstü bireyleri olumsuz etkilediğini söyleyerek, projenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi İzmir'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Ertürk, “Pandemi sürecinde yaşlılarımız uzun süre evde kaldı, sosyal yönden zorluk çekti. Projemiz, zamanlama açısından da oldukça iyi oldu. Projeye katılan ileri yaşlılarımızı gönüllülük esasına göre belirledik. Yoğun bir katılımın gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yaşlılarımız tıpkı bir öğrenci gibi kampüsümüze gelip eğitim aldılar, sanat etkinliklerine katıldılar, hep birlikte çok güzel zaman geçirdiler. Yaşlılarımızı çok önemsiyoruz, onlar için yapılan her çalışmayı çok değerli görüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim içeriklerini belirlerken yaşlılarımızın günlük hayatında da işlerine yarayacak konuları seçtik. E-devlet uygulamaları, internet dolandırıcılığına karşı kendini koruma, ileri yaşta beslenme ve dil eğitimlerini bunlara örnek söyleyebilirim. Projeye katılan yaşlılarımız, bizlere çok sayıda olumlu dönüş bildirdi. Projenin ardından yaşlılarımızın sosyal hayata daha fazla katılım gösterdiğini, kendilerini psikolojik açıdan da çok daha iyi hissettiklerini, istatistiksel analizler sonucu bilimsel olarak da kanıtladık. Onların mutlu olduğunu, keyif aldığını görmek, bizleri de sevindirdi. Proje çerçevesinde yaptığımız etkinlikler, yaşlılarımızın sosyal hayata atılmasının yanı sıra fiziksel olarak kendilerini geliştirmesi ve demans riskinin azalması açısından da önemliydi. Projemizi, Avrupa'daki diğer partnerlerimizle koordinasyon ve iş birliği içinde yürüttük. EKOSEM olarak toplumumuzun farklı yaş gruplarına yönelik projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.”