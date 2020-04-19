Bilgi kaynaklarına bir tıkla uzaktan erişim

Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) korona virüsü nedeniyle ‘dijital, uzaktan eğitim' ile öğretime devam etme kararının ardından, yaklaşık bir aydır derslerin neredeyse tamamını dijital ortama taşıyan Yaşar Üniversitesi, Kütüphane ve Bilgi Merkezi ile bilgi kaynaklarına bir tıkla ulaşılması hizmetini uygulamaya geçirdi.

Binlerce kitap ve milyonlarca makaleye hızlı erişim

Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Gülsevil Ağca, “Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz kimliklerini doğrulayarak merkezimizde mevcut olan 62 adet veri tabanından gelen 275 bine yakın elektronik kitap, 70 bine yakın elektronik dergi aracılığıyla milyonlarca makale ve diğer yayın türlerine ait elektronik kaynaklardan uzaktan erişim ile yararlanabilmekte. Abone olduğumuz tüm veri tabanlarından yılda yaklaşık 300 bin defa tam metin indirme ve görüntüleme gerçekleştirilen elektronik kaynaklarımıza uzaktan erişim ayarlarını gerçekleştirdikten sonra yayınlara ulaşmak ve tarama yapmak için https://library.yasar.edu.tr/ adresinde bulunan Elektronik Kaynak Tarama alanını kullanabilirler” dedi.

Sanal kütüphane butonu

Tüm bunlara kolay erişim için web sayfasında “Sanal Kütüphane” butonu oluşturulduğunu da belirten Gülsevil Ağca, “Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize eğitim için ihtiyaçları olabilecek açık erişim kaynak linkleri, abone veri tabanları, e-kitaplar, online eğitimler, kullanım kılavuzları ve uzaktan erişim bilgileri paylaşılıyor. Eğitim webinarları ve güncellenen kaynaklarla ilgili duyurularımızı Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirler” ifadelerini kullandı.

Ağca ayrıca, Cambridge, EBSCO, JSTOR, ProQuest ve Wiley gibi platformların yanı sıra Springer, Elsevier, McGraw Hill ve Pearson gibi yayıncıların ders kitaplarının da bulunduğu 40'a yakın veri tabanı, e-kitap, dergi, video, gazete platformlarının da okulun web sayfasından kısıtlı bir süreyle ücetsiz erişime açıldığını söyledi.