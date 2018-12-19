Bilgisayar, tablet, telefon kullanımı miyop kusurunu artırıyor

Dr. Tayfun Yeşilbalkan, gözde kırma kusurunun göz hastalıkları içinde en sık rastlanılan ve bulanık görmeye yol açan göz problemi olduğunu belirtti. Op. Dr. Yeşilbalkan, "Göz aks uzunluğuna bağlı oluşan miyopiler genelde çok küçük yaşlarda ortaya çıkar. Günümüzün gelişen teknoloji şartlarında; bilgisayar, tablet, telefon kullanım sürelerinde artış yaşanmakta, bu durum da miyopiyi tetiklemektedir" dedi.

Gözde kırma kusuru denildiğinde; miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi varlığından söz edildiğini belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Tayfun Yeşilbalkan, kırma kusurunun bir hastalıktan çok yapısal bir değişiklik olduğunu ifade etti. Gözde kırma kusurlarının en sık rastlanılan, direkt olarak görme kalitesini bozan göz hastalıklarının başında geldiğini ifade eden Op. Dr. Yeşilbalkan, rahatsızlığın tedavisi en kolay yapılan hastalık olduğunu belirtti. Op. Dr. Yeşilbalkan, "Tedavide yüzde yüze yakın başarılı sonuçlar elde ederiz. Gözde kırma kusurları dediğimizde; hipermetropi, astigmatizma, miyopi ve presbiyopi varlığından bahsetmiş oluruz. Bu durumlar tek tek olabildiği gibi mix şekilde de olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar, tablet ve telefona dikkat

Gözde kırma kusuru nedeninin çoğunlukla göze gelen ışığı kırma özelliklerine sahip olan kornea ve mercekteki kırma gücündeki farklılıklardan kaynaklandığını belirten Op. Dr. Yeşilbalkan, "En sık rastlanan, çoğunlukla genç ve orta yaş kesimde daha sık karşımıza çıkan miyopi uzağı görememedir. Miyop; kişiler uzağı çok bulanık görürlerken, yakını çok rahat görmekte ve okuyabilmektedirler. Burada sorun gözün kırıcılığının fazla olmasıdır. Göz aksının yani gözün uzunluğunun artması da miyopiye sebebiyet verir. Göz aks uzunluğuna bağlı oluşan miyopiler genelde çok küçük yaşlarda ortaya çıkar. Günümüzün gelişen teknoloji şartlarında; bilgisayar, tablet, telefon kullanım sürelerinde artış yaşanmakta, bu durum da miyopiyi tetiklemektedir" diye konuştu.

"Gözlerde çeşitli tik olan çocuklar hipermetropi açısından mutlaka araştırılmalıdır"

Küçük yaşlarda miyopi oluşmasının nedenlerine değinen Op. Dr. Yeşilbalkan, "Uzun süre tablet ve telefon ile oynamak özellikle küçük yaşlarda miyopi oluşmasına neden olabilmektedir. Yapay ışık aydınlatması olan alanlarda çokça vakit geçiren çocuklarda miyopi riski artabilmektedir. Yeni doğan bebeklerin önemli bir yüzdesi hipermetrop olarak doğarlar ve bu durum çocuk büyüdükçe düzelir. Çoğunlukla tedavi gerektirmez; ancak bazı durumlarda hipermetrop dereceleri çok yüksek yahut iki göz arasında numara farklılığı yüksektir. Bu durumlar mutlaka tedavi edilmelidir. Okul çağındaki hipermetropi; ayrıca önem taşır. Bu dönemde ders çalışmaya isteksizlik, çabuk yorulma, ders çalışırken çabuk sıkılma, okurken satır atlamalar, gözlerde kızarıklık veya gözlerde çeşitli tik olan çocuklar hipermetropi açısından mutlaka araştırılmalıdır. Eğer hipermetropi gözde herhangi bir tembelliğe neden olmuyorsa ve çok yüksek değilse problem oluşturmaz. Hipermetropi 40 yaş sonrası göz merceğindeki değişiklikler sonucu daha sıklıkla karşımıza çıkmaya başlar ve yaşa bağlı yakını görme bozukluğu olan presbiyopi adını alır. Yaşla birlikte bu bozukluk artış gösterir. Astigmatizma bir diğer kırma kusurudur. Göze gelen ışınların aynı noktada toplanmayıp dağılması neticesinde görmede sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle yoğun bilgisayar çalışanları ve gece araba kullanıcılarında bu sorun çok rahatsız edicidir. Astigmatizmanın sebebi kornea, mercek veya optik sinir bozukluklarıdır. Genelde astigmatizma numarası yıllar içinde çok fazla değişiklik göstermeyebilir" şeklinde konuştu.