Bilim dünyasının Egeli kadınları TÜBİTAK'ın listesinde

Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kadın bilim insanları, TÜBİTAK bilim tekniğin "Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları" listesinde yer aldı.

Ülke biliminin gelişimine önemli katkılar sunan Ege Üniversiteli kadın bilim insanları, TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisinin yayınladığı "Bilim Dünyasının Kadınları" kitapçığının 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftasına katkı sağlamak amacı ile hazırlanan "Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları" sayısında yer aldı.

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Nalan Kabay, Prof. Dr. Şule Ertan Ela ve Merhum Prof. Dr. Sabiha Cura Özgür listede yer alırken, öğretim üyeleri çalışmalarıyla dikkat çekti.

İşte yaptıkları çalışmalar

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, bilimsel araştırmalarını ilaç, enzim ve nükleik asitlere dayalı olan elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanında yürütüyor.

Prof. Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalında çözücü emdirilmiş reçineler, elektrodiyaliz, iyon değiştirici reçinelerle suda toksik, iyon değiştirme, iyonların giderilmesi, reaktif polimerler ve tuzsuzlaştırma alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Şule Erten Ela da, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde; güneş hücreleri ve güneş enerjisi teknolojisi, organik transistörler, nanomalzemeler, ışık yayan organik diyotlar, yeni elektron akseptör fulleren malzemelerin geliştirilmesi ve grafen oksitler üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Sabiha Cura Öztürk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğini kurdu. 1974'te Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları alanında yan dal uzmanlığı aldı. Türkiye'de sosyal pediatrinin kurulmasında ve çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak konusunda önemli çalışmalar yaptı. Öğretim üyeleri bu anlamda çok sayıda ödüle de layık görüldü.

"Veriler dünya genelinde sadece yüzde 30'unun kadın olduğunu gösteriyor"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim kadınları önemli ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Son yıllarda belirgin bir artış olmasına rağmen, veriler dünya genelinde bilim insanlarının sadece yüzde 30'unun kadın olduğunu gösteriyor. Ülkemizde bu durum nispeten daha iyi. Üniversitelerimizde bilimsel çalışmalarına devam eden bilim insanlarının yüzde 45'i kadın. Ege Üniversitesi özelinde ise çalışanlarımızın ise yüzde 58'i kadın. Ülkemiz biliminin gelişimine önemli katkılar sunan Üniversitemiz bilim kadınları, TÜBİTAK Bilim Teknik dergisinin Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları kitapçığında yer aldı. Ülkemizde bilimin gelişmesine katkı sunan üniversitemiz bilim kadınları başta olmak üzere tüm bilim kadınlarını tebrik ediyorum. Kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Gününü şimdiden kutluyorum" dedi.