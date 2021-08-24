Bilim ve çevre için güç birliği

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Green Night” (Yeşil Gece) isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Türkiye'den tek proje oldu.

Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği 2020 çağrısı kapsamında, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi tarafından hazırlanan ve Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı proje, fon desteği almaya hak kazandı. Projenin ana hedefi; bir yandan bilim insanlarının toplumda görünürlüklerinin artırılmasına katkıda bulunurken, diğer yandan gençlerin ve her yaştan bireylerin bilim, araştırma ve inovasyon konularında farkındalığını arttırmak, daha fazla gencin bilimsel kariyer tercih etmesini teşvik etmek olarak belirlendi.

Adını Avrupa Komisyonunun Yeşil Mutabakat'ından (Green Deal) alan ‘Green Night' (Yeşil Gece) projesi için Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde rektörler ve temsilciler buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Ege Üniversitesi adına EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve projede yer alan kurumlardan temsilciler katıldı.

"Yürütülen projeler ile bu alanda oldukça aktif bir kurum haline gelmiştir"

Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bu yıl, 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayan üniversitemiz, kuruluşundan bu yana AB alanında yapılan akademik çalışmalar ve yürütülen projeler ile bu alanda oldukça aktif bir kurum haline gelmiştir. Projeler vesilesiyle uluslararası araştırma ve iş birliği boyutunun yanında yerel araştırma ekosistemi de güçlenmekte, yerel paydaşlar arası iş birliği fırsatları artmaktadır. Yeşil Gece projemiz de bu iş birliklerini daha üst seviyeye taşıyarak İzmir'in 4 köklü üniversitesini ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bir araya getirmektedir. İzmir'in beş önemli kurumunu bir araya getiren bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Projenin Koordinatörü Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, "Projemizde Avrupa Komisyonunun ‘Yeşil Mutabakat' hedeflerine gönderme yaparak ‘enerji, gıda, atıklar ve ulaşım' olmak üzere dört ana tema belirledik. Projeye dahil olan üniversitelerde düzenlenecek Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinlikleri, özellikle bu dört ana tema çerçevesinde araştırmacıların ve çalışmalarının topluma, çevre bilincine nasıl katkıda bulunduğunu göstermeye odaklanacak” diye konuştu.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de, “Bugün bütün dünyada yaşadığımız çevre felaketleri maalesef bizim bilinçsizliğimiz ve dikkatsizliğimiz nedeniyle yaşadığımız problemler. Zamanla bunların etkisi daha da artacak ve hepimiz bunlardan zarar göreceğiz. Bu sebeple bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önemli projeden el birliğiyle güzel sonuçların çıkacağını ve dünyamızda daha iyi bir ortam oluşmasında iyi şeylerin başlangıcı olacağına inanıyorum” dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu da, “Üniversitelerin en büyük görevi bilim üretmektir. Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz çocuk üniversitesini kurarken ‘artık yeni bir hikâye lazım' temasıyla başlamıştık, sanırım artık bütün insanlık için ve bütün eğitim kadrosu için yeni bir hikâye lazım. Hikâyenin başı da buralardan başlayacak. Yeşil Gece projesi de bu anlamda ilk adım olacaktır” şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer ise “Ege Üniversitesi olarak bilimi çocuklara tanıtmaya çok önem veriyoruz, bu nedenle bu projede yer almak bizim için çok önemli. Üniversitemizde Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gıda Mühendisliği, Ziraat Fakültesi ve Güneş Enerjisi Enstitüsü'nün güçlerini birleştirerek kapsamlı bir etkinlik hazırladık” dedi.

"Yeşil Gece projesinin konusu gerçekten çok heyecan verici"

İzmir'e yeni atandığını hatırlatan ve toplantının kurum dışında katıldığı ilk etkinlik olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, akademik anlamda zengin bir şehir olan İzmir'de, dünyanın önemli sorunlarından biri haline gelen çevre konusunda hazırlanan proje ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yentür, “Yeni eğitim paradigmamız; soran, sorgulayan, araştıran ve bilgiyi insanlığın yararına kullanan bir sistem kurmaktır. Bu yolda sabır, azim ve kararlılıkla herkesi işin içine katarak hayatın bütün alanını okul olarak gördüğümüz ve bu sorumlulukla hareket ettiğimiz zaman başarıya ulaşırız. Yeşil Gece projesinin konusu gerçekten çok heyecan verici. Bu anlamda bu enerjinin sinerjiye dönüşerek dalga dalga yayılacağını umuyoruz” diye konuştu.

AB Ufuk 2020 Programı altında yer alan Araştırmacılar Gecesi Etkinliği programı kapsamında, 24 Eylül 2021 tarihinde tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedefleniyor. Gençlerin bilimsel kariyere özendirilmesi ve araştırmacıların toplumdaki her kesime ulaşması amacıyla tasarlanan etkinlikler, kamuya açık olarak çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, İzmir'deki dört üniversitenin kampüsünde bilimi eğlence ile birleştiren bir yaklaşımla uygulamalı deneyler, simülasyonlar, gösteriler, tartışmalar, film gösterimleri, yarışmalar vb. etkinlikler düzenlenecek.