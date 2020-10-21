Bin adet uyuşturucu hap ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesinde jandarma trafik timlerinin yaptıkları uygulamada bir araçta bin adet uyuşturucu hap ile yakalanan 4 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay 19 Ekim tarihinde gece saatlerinde Tire'de yaşanmıştı. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin Peşrefli köyü yakınlarında yaptığı rutin trafik uygulamasında, 4 kişinin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ikazını dikkate almayan şahıslar aracı jandarma personelinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı. Vakit kaybetmeden şüpheli aracı takibe alan ekipler, kaçan aracı kovalamaca sonucu Kürdüllü köyü yakınlarında durdurdu. Araç içerisinde ve çevrede inceleme yapan ekipler toplamda bin adet Lyirika olarak bilinen uyuşturucu hap ile 60 adet rivotril hap ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.İ., M.S., E.K. ve H.Ş. isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.